اعرف من جلدك.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بالسكري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك علامات على الجلد تشير إلى خطر الإصابة بالسكري، وغالبًا ما يعتقد البعض أنها دلالة على مشكلة صحية في الجلد.

وبحسب ما ذكره موقع "American Academy of Dermatology"، إليك أبرز العلامات الواضحة التي تظهر على الجلد وتشير إلى الإصابة بالسكري:

بقع الساق

هذه الحالة الجلدية شائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري، وتعرف باسم اعتلال الجلد السكري، وهي عبارة عن بقع دائرية تظهر على السيقان، تكون بنية أو محمرة اللون.

الجلد الصلب السميك

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد يصبح جلدك صلبًا وسميكًا ومتورمًا، حتى عند التحكم في مستويات السكر في الدم، وتعرف هذه الحالة باسم تصلب الجلد السكري، وغالبًا ما تتطور في الجزء العلوي من الظهر، حيث يزداد سمك الجلد ببطء على مدار أشهر أو سنوات، ويمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا في الكتف أو الرقبة أو في أي مكان آخر، لكنها لا تحدث أبدًا في اليدين أو القدمين.

عدم شفاء الجروح سريعًا

يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة طويلة إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، ما يشير إلى خروج السكر عن السيطرة، وعلامة على الإصابة به، وعادة ما يؤدي ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب إلى صعوبة التئام الجروح في الجسم، وخاصة في القدمين، وتعرف هذه الحالة باسم القرحة السكرية.

ظهور نتوءات صغيرة

ارتفاع مستويات السكر في الدم يتسبب في زيادة مستويات الدهون الثلاثية بشكل كبير، وهو نوع من الدهون التي تدور في الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بحالة جلدية تعرف باسم داء الزانثومات الطفحي، وهي ظهور بقع صغيرة على الجلد.

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