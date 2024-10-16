تقوي قلبك.. أفضل 5 أطعمة تطرد الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يزيد ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ بشكل كبير من فرص إصابة الفرد بأمراض القلب المزمنة ومشكلات صحية أخرى، ونظرًا لأن هذا المرض مرتبط بأسلوب الحياة، فهناك طرق مختلفة لإدارته ومنع أي مخاطر صحية غير مرغوب فيها قد تواجهك.

وبحسب thehealthsite، فإن إضافة بعض الأطعمة المناسبة إلى وجباتك يمكن أن يقلل بشكل فعال من مستويات الكوليسترول الضار لديك، وأحد الأساليب الفعالة هو اختيار الدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في التخلص من الكوليسترول السيئ من جسمك بشكل طبيعي.

إليك أفضل 5 أطعمة تطرد الكوليسترول الضار، وهي:

الأفوكادو

أحد المكونات الأولى أو الأطعمة الخارقة التي يمكنك التفكير في إضافتها هي الأفوكادو، فهي غنية بالدهون الصحية، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة.

لا تساعد هذه الدهون على تقليل الكوليسترول الضار فحسب، بل إنها تزيد أيضًا من الكوليسترول الجيد، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو أيضًا على الألياف، ما يساعد على خفض امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

المكسرات

حاول أن تبدأ يومك بتناول حفنة من المكسرات يوميًا لخفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي، يمكنك التفكير في إضافة اللوز والجوز والفستق إلى نظامك الغذائي اليومي.

تعد هذه الأطعمة الفائقة مصادر رائعة للدهون الصحية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكنك إضافتها إلى وعاء العصير أو دقيق الشوفان أو يمكنك ببساطة تناولها (منقوعة). يمكن أن تساعد هذه المكسرات بشكل فعال في خفض الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول لديك، لأنها مليئة بمحتوى عالٍ من الكاكاو المليء بمضادات الأكسدة والفلافونويد التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL وتعزز صحة القلب.

بذور الكتان

ابدأ بإضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي اليومي، فهي مصدر نباتي رائع للأحماض الدهنية أوميجا 3، ويمكن لهذه البذور الصغيرة أن تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ ودعم صحة القلب.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

أضف الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي مثل السلمون والماكريل والسردين، فهي مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.

تناول هذه الدهون الصحية (بكمية محدودة) لا يخفض الدهون الثلاثية فحسب، بل يرفع أيضًا مستويات الكوليسترول الجيد، ما يحسن توازن الكوليسترول بشكل عام.

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