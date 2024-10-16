مكتبة الإسكندرية تستقبل رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق بإمارة الشارقة والوفد المرافق له.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي والأستاذة هبه الرافعي القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام.

تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون الثقافي بين المكتبة والدار، كما تم تبادل الرؤى والأفكار حول الأنشطة الثقافية التي يتم تنظيمها في مصر وإمارة الشارقة.

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية، وعقب ذلك أجرى الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي والوفد المرافق جولة تفقدية لمختلف مزارات ومراكز المكتبة، وزار معمل ترميم مخطوطات والوثائق، واطلع على مراحل وتقنيات ترميم الوثائق والمخطوطات ورقمنتها.