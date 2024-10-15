الأرصاد: ضباب على الشرقية وأمطار تؤدي لجريان السيول بعدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على اجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.