هيئة البث الإسرائيلية: المستوى السياسي في إسرائيل وافق على الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "رئبي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعقد مشاورات أمنية اليوم استعدادا للهجوم على إيران"، كاشفةً أن "المستوى السياسي في إسرائيل وافق على الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران".

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