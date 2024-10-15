غارات اسرائيلية استهدف بلدات مجدل سلم وخربة سلم والصوانة وتمشيط في محيط تلة الحمامص وسهل مرجعيون

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين على بلدة مجدل سلم . وتزامنا، يُمشط الجيش الاسرائيلي محيط تلة الحمامص وسهل مرجعيون، بالتوازي مع غارة على خربة سلم، وأخرى على الصوانة.

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