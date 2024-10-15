شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على لبنان.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2350 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ الثامن من أكتوبر 2023، إلى 2350 قتيلًا و10906 جرحى.وقالت الوزارة في بيان، إن الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من لبنان يوم أمس، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا، وإصابة 124 آخرين.وأشارت إلى أن تلك الغارات طالت مناطق في الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل والشمال.