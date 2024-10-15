حنكش: لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى اننا لن نقبل بأيّ رئيس للجمهورية لا يعمل على حصر السلاح في يد الدولة وحسب، ولو قام النواب المعطلون بواجباتهم سابقًا لما وصلنا إلى الفراغ الرئاسيّ اليوم.
وسال حنكش في حديث تلفزيوني، لنسأل ما الذي قدّمته إيران غير رمي أفضل شبابنا في معركة الآخرين على أرضنا، ولو كان سلاح حزب الله بيد الجيش اللبنانيّ كنّا تصدينا بقوة أكبر ضد “مكنة القتل الإسرائيلية”.
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