أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا أن "قرارنا أن تبقى قوات اليونيفيل في مواقعها في لبنان"، لافتا الى انه "سمعنا من أعضاء مجلس الأمن إجماعا في دعم اليونيفيل".

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام: قرارنا أن تبقى قوات اليونيفيل في مواقعها في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.