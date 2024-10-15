شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. أكثر من 92 ألف طفل يتلقون الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

دعم سعودي لقطاع غزة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة دعم مالي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.

ومثل الجانبين في توقيع المذكرة، مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج م. أحمد بن علي البيز، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مامادو سو.

وسيجري بموجب الاتفاقية دعم برامج وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في قطاع غزة، إضافة إلى تمويل الأنشطة المخصصة للنازحين وتشمل الإغاثة العاجلة والإيواء. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لنجدة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

الدمام - شريف احمد - قالت منظمة الصحة العالمية في جنيف إن أكثر من 92 ألف طفل في قطاع غزة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال، منذ بدأ المرحلة الثانية من التطعيمات أمس الاثنين.وكانت المرحلة الأولى نُفذت خلال المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي، حينما دُشنت الحملة بعد تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عامًا في غزة.وتعمل المنظمة حاليًا مع منظمات شريكة في وسط قطاع غزة لتوزيع الجرعات الجديدة.وستنقل فرق التطعيم بعد ذلك إلى الجنوب، قبل أن تتوجه إلى الشمال لتطعيم أكثر من 590 ألف طفل دون 10 أعوام في المرحلتين الأول والثانية.