شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. مقتل 41 شخصًا في الغارات الإسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية التي وقعت أمس الاثنين في مناطق مختلفة عبر لبنان بلغ 41 شخصًا.

وفي تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، ذكرت الوزارة أن 124 آخرين أصيبوا، وأن معظم القتلى سقطوا في غارة جوية في شمال البلاد.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد استهدفت الغارة في بلدة أيطو مبنى لجأ إليه نازحون داخليون.

وبشكل إجمالي، قُتل 2350 شخصًا وأصيب 10 آلاف و906 في لبنان منذ اندلاع القتال قبل أكثر من عام.

شكوى إلى مجلس الأمن

التدخل العاجل والفاعل

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية مساء يوم الاثنين، إن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك قدمت أيضًا شكوى ثانية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على القطاع التعليمي في لبنان".

وحث لبنان في الشكوى التي قدمها "الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التدخل العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه، والذي أدى إلى حرمان مليون و400 ألف طالب تقريبًا من حقهم الأساسي في التعلم، ما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب ويؤثر سلبا على حالتهم النفسية، فضلًا عن الآثار طويلة الأمد على مستواهم الأكاديمي".