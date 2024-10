شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يترأس وفد المملكة بالقمة "الخليجية الأوروبية" غدًا في بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية " المقرر عقدها في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا يوم الأربعاء 13 / 4 / 1446هـ الموافق 16 / 10 / 2024م.