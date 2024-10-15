#ولي_العهد و #السيسي يشهدان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين #المملكة و #مصر للمزيد | https://t.co/KCbVZvM2EN #ولي_العهد_في_مصر | #اليوم pic.twitter.com/kmmZ5XY4yE

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يترأس وفد المملكة بالقمة "الخليجية الأوروبية" غدًا في بروكسل والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية