وزير الخارجية الهندي وصل الى باكستان لحضور قمة شنغهاي في أول زيارة لوزير هندي منذ 2015

وصل وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إلى إسلام أباد لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية هندي إلى باكستان منذ قرابة عقد من الزمن.
وتصافح جيشانكار ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل بدء مأدبة العشاء الرسمية التي اقيمت على شرف قادة الاتحاد الأوروبي.
في مطلع تشرين الأول، اوضح المتحدث باسم الحكومة الهندية راندهير جايسوال إن "جدول الزيارة هي قمة منظمة شنغهاي" التي افتتحت الثلاثاء وتستمر يومين. وأوضح أن المباحثات ستتناول القضايا التجارية والإنسانية والاجتماعية. والأحد، قال وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إن "وزير الخارجية الهندي لم يطلب عقد اجتماع ثنائي ولم نعرض عليه ذلك".
ويسود التوتر علاقة البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاثة حروب كبيرة، إضافة الى سلسلة من المناوشات الحدودية منذ نيل استقلالهما في العام 1947.
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