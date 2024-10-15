افاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن إدارة الأونروا في لبنان أرسلت اليوم موفداً إلى مدرسة "دير القاسي" في منطقة الفيلات في مدينة صيدا، والتي تؤوي نحو 71 عائلة نازحة من مخيمات وتجمعات مدينة صور جنوبي لبنان، لإبلاغهم بضرورة إخلاء المدرسة والانتقال إلى مهنية سبلين في اقليم الخروب حيث تفتح مركزا للايواء، إلا أن طلب الوكالة قوبل برفض من الأهالي الذين أصرّوا على البقاء في المدرسة.
وفق الاهالي يعود سبب الرفض إلى الخوف من تنفيذ سياسات تهدف إلى إبعاد اللاجئين الفلسطينيين عن منطقة جنوب لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأونروا تطلب إخلاء مدرسة للنازحين في صيدا والاهالي يرفضون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.