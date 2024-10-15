الأونروا تطلب إخلاء مدرسة للنازحين في صيدا والاهالي يرفضون

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن إدارة الأونروا في لبنان أرسلت اليوم موفداً إلى مدرسة "دير القاسي" في منطقة الفيلات في مدينة صيدا، والتي تؤوي نحو 71 عائلة نازحة من مخيمات وتجمعات مدينة صور جنوبي لبنان، لإبلاغهم بضرورة إخلاء المدرسة والانتقال إلى مهنية سبلين في اقليم الخروب حيث تفتح مركزا للايواء، إلا أن طلب الوكالة قوبل برفض من الأهالي الذين أصرّوا على البقاء في المدرسة.

وفق الاهالي يعود سبب الرفض إلى الخوف من تنفيذ سياسات تهدف إلى إبعاد اللاجئين الفلسطينيين عن منطقة جنوب لبنان.