شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحرب.. دولة الاحتلال أمرت بإخلاء 25% من أراضي لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء تغطي أكثر من 25% من الأراضي اللبنانية.

وأكدت مديرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط، ريما جاموس إمسيس، اليوم الثلاثاء :" أصبح الآن أكثر من 25% من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر".

وأوضحت إمسيس التفاصيل الخاصة بحالة امرأتين كان معهما ما مجموعه تسعة أطفال فروا من جنوب البلاد بعد أن سقطت قنبلة على بعد أقل من 100 متر منهم. الحدود السورية وتابعت بأن المرأتين سارتا مع أطفالهما لمدة 10 ساعات باتجاه الحدود السورية، دون طعام أو ماء، مؤكدة أن نحو خمس سكان لبنان البالغ عددهم 5 ملايين نسمة نزحوا وسط الحملة الإسرائيلية التي شنتها في أواخر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن نحو 2200 شخص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من عشرة آلاف آخرين منذ صعدت إسرائيل من هجماتها.

وأضافت أن نحو 70% من مدارس البلاد تستخدم الآن كملاجئ طارئة، وأنه جرى إلغاء الفصول الدراسية.