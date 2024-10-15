أصداء زيارة ولي العهد إلى مصر.. توقيت مهم وتعزيز للتعاون الاستراتيجي

#عاجل | "لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا".. #ولي_العهد يبعث برقية شكر لرئيس جمهورية #مصر العربية إثر مغادرته #القاهرة



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