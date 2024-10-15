شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر هبوط منذ أسبوعين.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على أكبر انخفاض يومي لها في أكثر من أسبوعين في ختام تعاملات اليوم.وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي التعاملات منخفضًا بنسبة 0.8 بالمئة، بعد أن هوى المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 6.5 بالمئة في أكبر انخفاض للقطاع خلال جلسة واحدة منذ أكتوبر عام 2020.وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.8 بالمئة، وهو أكبر انخفاض له خلال يوم واحد منذ أكثر من شهرين.وهوت أسهم (إيه إس إم) إلى 15.6 بالمئة في أكبر انخفاض للسهم خلال جلسة واحدة منذ يونيو 1998، وذلك بعد أن سجلت الشركة مبيعات ربع سنوية ضعيفة وقلصت توقعات مبيعاتها لعام 2025.كما هبطت أسهم الطاقة بنحو 3.3 بالمئة مع انخفاض أسعار النفط خمسة بالمئة في ظل تراجع المخاوف من اضطراب الإمدادات.