تطورات سد النهضة .. عباس شراقي : أثيوبيا لم تعترف بتوقف التوربينات الأربعة منذ أكثر من 40 يوما حتى لا تصدم الشعب الإثيوبى

الشارقة - اميمة ياسر - قال عباس شراقي خبير المياه المصري ، إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة منذ أكثر من 40 يوما حتى لا تصدم الشعب الإثيوبى الذى يتطلع كل يوم إلى أن تصله الكهرباء، حيث يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبى بدون كهرباء، ولكن للأسف سوف يظلوا بدون كهرباء حتى بعد تركيب كامل توربينات سد النهضة الـ 13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبى فى معظم أنحاء إثيوبيا ذات المليون كم2 مساحة، والمناطق الجبلية والأودية.

إدارة السد تعمل حاليا على ثبات مخزون سد النهضة عند منسوب 638 م، وإجمالى 60 مليار م3، حتى لا تمر المياه أعلى الممر الأوسط ويستمر تكملة إنشاء الكوبرى عليه.

من المتوقع الاكتفاء بفتح بوابة واحدة بنهاية الشهر الجارى فى حالة استمرار توقف التوربينات نتيجة انخفاض الايراد اليومى تدريجيا من 210 مليون م3 حاليا الى 120 مليون م3/يوم.