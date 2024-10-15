أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مرغليوت ومسغاف عام شمالي إسرائيل. وافادت قناة "المنار" عن اطلاق صلية صاروخية من جنوب لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت ومسغاف عام شمالي إسرائيل بالتزامن مع اطلاق رشقة صاروخية من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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