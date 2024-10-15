انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الشائعات والتهويل، من اسراب الطائرات الى الحصار البحري واقفال المطار والانزالات العسكرية. وبعد متابعة فريق "النشرة" للاخبار المنشورة والتحقق من صحتها، تبين بان لا اساس لها وهي اخبار مفبركة هدفها احداث بلبلة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة تتحقق من صحة الاخبار على وسائل التواصل: لا انزال ولا حصار ولا اقفال للمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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