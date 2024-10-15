النشرة: غارة من مسيرة تستهدف وادي الزينة في بوداي وسلسلة غارات وقصف مدفعي في جنوب لبنان

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى وقوع غارة من مسيرة تستهدف وادي الزينة في بوداي.
ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى وقوع غارات على تول، كفرجوز، حبوش، صفد البطيخ، تولين، القاسمية، عين بعال، قانا، علما الشعب، كفرشوبا ومحيط الكتيبة الهندية بنقار كوكبا.
وافاد بقصف مدفعي على سهل الخيام، الطيبة، رب ثلاثين، العديسة، وكفرشوبا.
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