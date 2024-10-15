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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الرقابي: معرض "جسور" يعزز دور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية د. عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، أن اختيار جمهورية موريتانيا لإقامة مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها الأولى يعكس متانة العلاقات السعودية الموريتانية.
جائ ذلك خلال تدشينه معرض "جسور"، المصاحب للمسابقة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا، على مستوى دول غرب إفريقيا في موريتانيا.
وقال: "إن المملكة هي صاحبة السبق في تنظيم المسابقات التي تهتم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وهذا يجسد اهتمام القيادة بكل ما يهم الإسلام والمسلمين".
جائ ذلك خلال تدشينه معرض "جسور"، المصاحب للمسابقة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في جمهورية موريتانيا، على مستوى دول غرب إفريقيا في موريتانيا.
مراحل طباعة المصحفوأوضح الرقابي أن المعرض يجسد مراحل طباعة المصحف الشريف والسنة النبوية في المملكة، ويعزز مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة الإسلام على مستوى العالم.
وقال: "إن المملكة هي صاحبة السبق في تنظيم المسابقات التي تهتم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وهذا يجسد اهتمام القيادة بكل ما يهم الإسلام والمسلمين".