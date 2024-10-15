شكرا لقرائتكم قصة مشهور شارك في عملية احتيال كبرى بـ 2 مليار ريال! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سرد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، تفاصيل قصة المشهور الذي شارك في عملية احتيال كبرى بشمال الرياض وجمعوا 2 مليار ريال.

وقال الواكد خلال لقاء مع برنامج في لصورة على روتانا خليجية: يلجأ بعض المحتالين إلى الاستعانة بالمشاهير بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الضحايا، وهذا الشخص جمع أموال عبر ترويجه لفكرة استثمارية عبارة عن مجمعات عقارية وتجارية في شمال الرياض، واستعان بشخصية مشهورة وبدأوا يروجون لهذه الفكرة.

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وتابع: تهافت الناس على هذا الاستثمار على أنه حقيقي وهو استثمار غير حقيقي، مشيرًا إلى أنه استطاع جمع 2 مليار من الناس رغم أنه لا يوجد مشروع أو مخطط، وكله كلام وهمي.

محامية ووكيل شرعي

واستكمل في سياق آخر: لدينا قضية صدرت فيها أحكام لمحامية ووكيل شرعي وآخرين التفوا على رجل أعمال، ومن خلال استيلاء المحامية والوكيل على بيانات النفاذ الوطني أصدروا عقود بيع وشراء وسندات تنفيذية وبلغت مجموع المتحصلات 16 مليون ريال.. لا تثق بأحد، وبيانات النفاذ الوطني وأبشر خط أحمر لا يمكن أن تفصح بها لأحد، وهناك أشخاص يذهبون إلى المكاتب العامة لتساعدهم في تحديث البيانات، وهذا خطأ جسيم ومخالف لنظام البيانات الشخصية.