وظائف هندسية شاغرة في شركة سابك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مهندس أول تخطيط الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية).

– مهندس أول المواد: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 ديسمبر 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)