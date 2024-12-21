البابا دان قسوة غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من العائلة ذاتها في غزة

دان البابا فرنسيس قسوة غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من العائلة ذاتها في قطاع غزة، بناء على ما أفاد به الدفاع المدني في القطاع الجمعة.

واوضح البابا أمام أعضاء في حكومة الفاتيكان، “أمس، تعرّض أطفال للقصف. هذه قسوة وليست حربا. أريد أن أقول هذا لأنّه يمسّ قلبي”.

وكان البابا فرنسيس (88 عاما) قد دعا إلى السلام، في أعقاب أحداث تشرين الأول 2023، والحرب التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى البابا بتصريحات أكثر حدّة تجاه العمليات الحربية الإسرائيلية. وقال في نهاية تشرين الثاني، إنّ “غطرسة الغزاة… تسود على الحوار في فلسطين”.

وفي مقتطفات من كتاب نُشر في تشرين الثاني، دعا إلى إجراء “دراسة متأنية” بشأن ما إذا كان الوضع في غزة “يتوافق مع التعريف التقني” للإبادة الجماعية.

وأعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال جراء غارة إسرائيلية طالت منزلهم في جباليا بشمال القطاع الجمعة، مشيرا الى أن أكبر الأطفال كان في السادسة من العمر.