اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى انه منذ الساعة الخامسة صباحاً ضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً على محيط مركز الجبهة الشعبية القيادة العامة في السلطان يعقوب في البقاع الغربي بعد هروب العناصر منه الى جهة مجهولة وترك الاسلحة والذخائر. ولفت الى انه بعد دخول الجيش والسيطرة عليه قامت وحدة من فوج الهندسة بتفجير الالغام والذخائر القديمة داخل الموقع.
وفي السياق، اشاد بلدية السلطان يعقوب عمرو الصيفي بدور الجيش وانهاء السلاح المتفلت في هذا المركز من عام 1982 الذي لا يشكل اية مساندة للقضية الفلسطينية، ولا يشكل خطراً على العدو الاسرائيلي انما يشكل خطراً على اهالي البلدة والقرى المجاورة.
وطالب الجيش ان يضع حداً لكافة السلاح المتفلت في كافة المناطق اللبنانية، معتبراً ان الجيش هو الضمانة للامن والاستقرار وحماية البلد والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية السلطان يعقوب اشاد بدور الجيش الذي انهى السلاح المتفلت في مركز الجبهة الشعبية من عام 1982 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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