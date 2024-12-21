ناشد رئيس نقابة مربي الدواجن في البقاع علي المصري، المعنيين "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التهريب و قطع كل المعابر غير الشرعية و توقيف المهربين، حفاظاً على اقتصاد بلدنا وأمنه الغذائي" .
وقال في بيان: "ما زلنا نحن كمزارعين نرفع آثار اضرار الحرب الصهيونية العبثية عن كاهل وطننا الحبيب وما اصاب القطاع الزراعي و الإنتاجي من خسائر فادحة، حتى غزت اسواقنا كميات كبيرة من البيض والفروج بشكل عشوائي من سوريا عبر الحدود اللبنانية الشمالية، وكأن ما يجري هو استكمال لحرب الستين يوما، بهدف القضاء على القطاعات الزراعية و الإنتاجية و الإقتصادية وافقار الناس و تهجيرها من ارضها، من اجل الحصول على لقمة العيش، و هذا ما يؤدي الى دمار البلد وافراغه من مواطنيه".
وناشد المصري رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، الإيعاز للمعنيين كل ضمن عمل وزارته، وفي مقدمتهم قائد الجيش، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعمال التهريب و قطع كل المعابر غير الشرعية وتوقيف المهربين ومصادرة ما بحوزتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حفاظاً على اقتصاد بلدنا وأمنه الغذائي" .
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة مربي الدواجن بقاعا: لوقف أعمال التهريب وقطع كل المعابر غير الشرعية وتوقيف المهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.