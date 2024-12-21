اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في تصريح له، الى انه يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الاراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات "اليونيفيل"، هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي، ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير.
وطالب المجتمع الدولي و"اليونيفيل" بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة: جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة من قبل الجيش الاسرائيلي يشكل انتهاكًا لسيادة الوطن وتهديدًا لأمنه الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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