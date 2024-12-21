وزير الزراعة: جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة من قبل الجيش الاسرائيلي يشكل انتهاكًا لسيادة الوطن وتهديدًا لأمنه الغذائي

اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في تصريح له، الى انه يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الاراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات "اليونيفيل"، هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي، ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير.

وطالب المجتمع الدولي و"اليونيفيل" بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا.