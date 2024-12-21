اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى ان الجيش كثف تواجده على الحدود الشرقية لعرسال وراس بعلبك والقاع، حيث يقوم بانتشار واسع لمكافحة التهريب، وقد اوقف العديد من السيارات التي تقوم بذلك وبتاريخه اوقف عشرات الأشخاص التي تقوم بتهريب المحروقات والدخان وغيرها، تجري هذه العملية في إطار ضبط الحدود ومنع الاخلال بالامن.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش كثف تواجده على الحدود الشرقية لعرسال وراس بعلبك والقاع لمكافحة التهريب واوقف عشرات الاشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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