خليل كرم: الفاتيكان يريد انتخاب رئيس ولم يكن لديه يومًا أي دور بفرض شخصية معينة

أكّد رئيس الرابطة المارونية السّفير السّابق ​خليل كرم​، أنّ "الفاتيكان يريد انتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "لا مرشّح للرّئاسة لدى الفاتيكان".

ولفن، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "الفاتيكان مصرّ على أنّ الأفرقاء المسيحيّين تحديدًا واللّبنانيّين عمومًا ليس لديهم أي حجّة لعدم الوصول إلى انتخاب رئيس"، مشدّدًا على أنّ "الفاتيكان لم يكن لديه يومًا أي دور في فرض أي شخصيّة معيّنة".