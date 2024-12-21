النشرة: خمس آليات للجيش الإسرائيلي قطعت الطريق عند مدخل ديرميماس وتوغلت في بعض المنازل

اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان خمس آليات للجيش الإسرائيلي قطعت الطريق عند مدخل ديرميماس وتوغلت في بعض المنازل في الحي الشرقي للبلدة.

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