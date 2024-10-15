الدفاع المدني كشف عن عملياته المنفذة منذ الصباح: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على ايطو الى ٢٣

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم الثلاثاء الواقع في ١٥-١٠-٢٠٢٤ ولغاية الساعة.

وذكرت المديرية، أنه في

قضاء زغرتا - ايطو:

- بعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر أمس أحد المباني السكنية في بلدة ايطو - زغرتا تم العثور على جثمان طفل رضيع داخل آلية من نوع بيك آب على بعد امتار قليلة من المبنى الذي تم استهدافه. وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء - وفقاً لاحصاءات الدفاع المدني- الى ٢٣ شهيداً. وقد نقل الجثمان بواسطة جهات أخرى الى المستشفى. وقد انتهت عمليات البحث والإنقاذ بعد ظهر اليوم عند التحقق من العثور على جميع المفقودين.

محافظة بعلبك:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قصرنبا عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل ٣ كاراجات، وآليتين من نوع pickup وسيارة.

- وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دورس عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران التي اندلعت داخل منزل و٣ سيارات.

- وجراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العين أخمد عناصر الدفاع النيران داخل أحد المنازل.

- وعلى اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بدنايل عمل العناصر على اطفاء حريق كاراج و٣ سيارات.

خدمات عامة:

- جرف الركام وإعادة فتح ٣ طرقات كانت قد قطعت جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دورس.

محافظة البقاع :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين في بلدة رياق - حي الجامع عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئات اسعافية أخرى على انتشال جثامين ٥ شهداء وسحب ١١ جريحاً. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة الى حين العثور على جميع المفقودين.

محافظة النبطية:

- سحب جريحين في حي كفر جوز - النبطية.

- الكشف على غارتين في بلدة كفررمان

- إطفاء حريق اعشاب واشجار في بلدة زفتا.

محافظة الجنوب :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة مزرعة مشرف، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثاً عن المفقودين. وفي حصيلة عمليات الدفاع المدني تم انتشال جثامين ٤ شهداء نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفى.

- استمرار عمليات البحث عن مفقودين اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة القليلة وانتشال أشلاء شهداء.

خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.