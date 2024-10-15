واشنطن بوست عن مسؤولين: نتانياهو أبلغ إدارة بايدن أن إسرائيل ستضرب منشآت عسكرية وليس نفطية أو نووية بإيران

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين تأكيدهم أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ إدارة بايدن أن إسرائيل ستضرب منشآت عسكرية وليس نفطية أو نووية بإيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميريكي، قوله ان "نتانياهو أبلغ بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، وقد كان أكثر اعتدالا خلال اتصاله مع بايدن الأسبوع الماضي"، معتبرا ان "تخفيف موقف نتانياهو ساهم في قرار بايدن إرسال نظام دفاع صاروخي لإسرائيل".

وأكد مسؤول اسرائيلي للصحيفة ان "نتانياهو لن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن بخصوص الرد على إيران وهو من سيقرر الرد".