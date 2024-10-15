5 مشاريع ودراسات لمصادر المياه وتطوير آبار الحدود

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 5 مشاريع ودراسات لمصادر المياه، ولا تزال تحت التنفيذ، وتتضمن: حفر آبار جديدة وتطوير الآبار القائمة من أجل مراقبة مستوى المياه على طول الحدود السعودية والإشراف عليها، ودراسة وحصر وتقييم الوضع الراهن لجميع مصادر مياه الشرب الجوفية والسطحية في المملكة، وحفر وتجهيز بئرين، وردم البئرين القديمتين في محافظة رماح بمنطقة الرياض، وحفر بئر أنبوبية بمحطة التحلية الخيرية (العمود) في محافظة ضبا بمنطقة تبوك، وزيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية في المملكة.

الأثر المتوقع

وأكدت الوزارة أن الأثر المترتب لتلك المشاريع يتضمن مراقبة مستويات المياه في الطبقات الحاملة للمياه المشتركة بين المملكة والدول المجاورة، وحصر وتقييم مصادر المياه الجوفية والسطحية، والمحافظة على هذه المصادر واستدامتها، وتدعيم مصادر مياه الشرب، وتوسيع تغطية الشبكة الهيدرولوجية بالمملكة للمحطات المطرية والمناخية.

تنظيم مصادر المياه

وأطلقت الوزارة مشروع تركيب عدادات على الآبار، حيث تم تدشين منصة استقبال قراءات عدادات الآبار تحت مسمى «منصة حافظ»، والانتهاء من حصر آبار الشركات الزراعية المستهدفة بنقل بيانات العدادات، والانتهاء من حصر 2500 بئر من آبار المزارع الخاصة المستهدفة بتركيب العدادات، وتركيب 300 جهاز تتبع على حفارات الآبار، إلى جانب مشروع أتمتة رخص مصادر المياه، وإنجاز التحول الرقمي وأتمتة كل ما يتعلق برخص مصادر المياه واستخداماتها ومقابلها المالي عبر بوابة الوزارة إلكترونية «نما»، وإطلاق مشروع إدارة وحوكمة نظام المياه. كما تم تقييم الوضع الراهن لتطبيق النظام ومراجعة الأدوات الداعمة النظام، من لوائح وقرارات وأنظمة ذات علاقة، وتطوير نموذج حوكمة لتطبيق النظام، ومتابعة ودعم عمليات التنفيذ.

196 مخالفة

ورصدت الوزارة 196 مخالفة لمصادر المياه واستخداماتها، وأصدرت 3407 رخص لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، فضلا عن 1291 رخصة في الدرع العربي بإجمالي 4698 رخصة.

كما تم إصدار 98 رخصة ضمن مشروع مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار المنجز، و95 رخصة ضمن مشروع استخدام مصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة.

وحول حقول آبار مياه الإمداد الحضري بمختلف مناطق المملكة لعام 2023، بلغ إجمالي عدد الحقول 116 حقلا، وعدد الآبار 2610 آبار بطاقة تشغيلية بلغت 1691.731.000 م3/سنة.

الحقول والآبار والطاقة التشغيلية حسب المناطق

الرياض

الحقول 26

الآبار 504

473.547.000 م3/سنة

مكة المكرمة

الحقول 9

الآبار 143

11.500.000 م3/سنة

المدينة المنورة

الحقول 26

الآبار 787

66.000.000 م3/سنة

القصيم

الحقول 13

الآبار 299

332.692.000 م3/سنة

الشرقية

الحقول 4

الآبار 194

309.783.000 م3/سنة

عسير

الحقول 3

الآبار 32

6.862.000 م3/سنة

تبوك

الحقول 4

الآبار 78

95.046.000 م3/سنة

حائل

الحقول 5

الآبار 136

160.058.000 م3/سنة

الحدود الشمالية

الحقول 2

الآبار 26

29.281.000 م3/سنة

جازان

الحقول 4

الآبار 116

28.244.000 م3/سنة

نجران

الحقول 6

الآبار 106

88.124.000 م3/سنة

الباحة

الحقول 3

الآبار 62

20.214.000 م3/سنة