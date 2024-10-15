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إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في قطاع غزة

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شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية للمتضررين في مدينتي خان يونس ودير البلح في قطاع غزة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق في جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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