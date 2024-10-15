شوط أول سلبي بين الفراعنة وموريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وموريتانيا على ملعب شيخا ولد بيديا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالتعادل السلبي.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: "محمد الشناوي في حراسة المرمى، والدفاع محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - خالد صبحي - رامي ربيعة - أحمد عيد، وثنائي الوسط محمود صابر - مروان عطية، وفي الهجوم عمر مرموش - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".

يجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر فى مباراة موريتانيا فى مباراة الليلة بالتصفيات الأفريقية، كلا من محمد عواد و مصطفى شوبير و أحمد رمضان بيكهام و محمد شحاته وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي و ناصر ماهرو مصطفى فتحي و محمود حسن تريزيجيه و إبراهيم عادل.