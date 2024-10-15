أول ثلاث نقاط.. السكة الحديد يحقق فوزاً غالياً أمام المنصورة بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق السكة الحديد فوزاً غالياً أمام نظيره المنصورة، بهدف نظيف، المباراة التي أقيمت عصر اليوم الاثنين على ملعب شربين في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين 2024/2025.

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ظهر فريق السكة بشكل منظم طوال المباراة بحثا عن الفوز خاصة بعد الخسارة المفاجئة من نظيره أسوان في الجولة الأولى.

هدد فريق السكة مرمى المنصور بأكثر من كرة لكن تألق دفاع وحارس فريق المنصور جعل الشوط الأول يخرج بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني قام المدير الفني للفريق أحمد عبدالرؤوف بإجراء عدة تغييرات كانت أبرزها دخول موسى افريم وخروج الخيال

وبعد نزوله بدقائق استغل موسى افريم خطأ فادح من مدافع المنصورة ليسددها في المرمى معلنا تقدم السكة الحديد في الدقيقة ٧٠ من زمن المباراة، لتنتهي المباراة بتحقيق فريق السكة الحديد أول ٣ نقاط غالية في مشوار الصعود للممتاز.

بدء فريق السكة الحديد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : يوسف رحومة

خط الدفاع: مارسيلو، جبس، محمود الحلواني، سامي عبدالستار

خط الوسط: سامي عبدالستار،مؤمن راضي، أحمد شعبان، محمد جمال

خط الهجوم: مصطفى حمادة، الخيال، رجب مارو

في البدلاء:

مؤمن جابر، احمد حسين،محمد اشرف،موسى افريم، جرجس مجدي، أحمد شديد قناوي، أنس شيندي، السعيد كمال،مهند إبراهيم