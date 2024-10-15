جامعتا حفر الباطن والطائف تحت مجهر الشورى

استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 1444، حيث طالب المجلس الجامعة بوضع خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية بالتعاون مع القطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بما يدعم جهود الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى توسيع شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المختلفة؛ بما يسهم في تعزيز خبرات منسوبي الجامعة، ومواءمة برامجها الأكاديمية مع البرامج المماثلة في الجامعات الرائدة.

كما دعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ للإسراع في اعتماد برامج الجامعة الأكاديمية.

وطالب المجلس في القرار نفسه الجامعة بتعزيز بنيتها التحتية وتطوير برامجها الأكاديمية؛ بما يحقق التوازن في فرص القبول بين الطلاب والطالبات، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، وتبنت اللجنة مضمونها.

جامعة الطائف

وفي شأن تعليمي آخر، ناقش الشورى التقرير السنوي لجامعة الطائف للعام الجامعي 1444 هـ، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس الجامعة بالعمل على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على الانتقال من الأبحاث النظرية إلى التركيز على الأبحاث التطبيقية التي يمكن أن تؤدي إلى براءات اختراع، وتسهم في تحويل الابتكارات إلى تتجير التقنية.

كما طالب عضو الشورى الدكتور عثمان حكمي، في مداخلة أخرى، بضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال بجامعة الطائف، مشيرًا إلى أهمية إنشاء حاضنة أعمال أو مسرعة أو مكتب نقل التقنية.

وفي مداخلة له، طالب عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الطائف بإنشاء كلية للزراعة، وأخرى للسياحة، مشيرًا إلى أهمية موقع الطائف الجغرافي باعتبارها سلة غذائية ومصيفًا مميزًا في المملكة.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور معتز بخيت جامعة الطائف بدعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية، لدفع عجلة العمل في مشاريع المدينة الجامعية بـ«سيسد»، بغرض الاستفادة من مشاريعها الجديدة.

مشاريع اتفاقيات

وقد وافق الشورى، خلال الجلسة، على مشروع اتفاقية بين المملكة والكونغو في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع الاتفاقية.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وهندوراس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، وتلاه عضو المجلس واللجنة عبدالله بن عيفان بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق أيضا على مشروع اتفاقية مقر بين المملكة والمنظمة الدولية للإبل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية.

وفي المجال البيئي، وافق مجلس الشورى على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة بكوبا، للتعاون في مجال حماية البيئة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، وتلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن مشروع المذكرة.

مطالب الشورى

جامعة حفر الباطن

خطة زمنية لإنشاء مشاريع استثمارية.

توسيع الشراكة الإستراتيجية مع الجهات المختلفة.

الإسراع في اعتماد برامجها الأكاديمية.

تعزيز بنيتها التحتية وتطوير برامجها الأكاديمية.

جامعة الطائف

التركيز على الأبحاث التطبيقية المؤدية لبراءات الاختراع.

ضرورة وجود منظومة ابتكار وريادة أعمال.

إنشاء كلية للزراعة وأخرى للسياحة.

دعم إدارة المشاريع بالكوادر المؤهلة الاحترافية.