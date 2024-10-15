نتانياهو ابلغ ماكرون رفضه وقف اطلاق النار: لا يؤدي الى تغيير الوضع الأمني في لبنان ويعيده فقط الى ما كان عليه

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، معارضته "وقف إطلاق النار من جانب واحد" مع حزب الله في لبنان.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتانياهو بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي قال خلال المحادثة إنه يعارض وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، لا يؤدي الى تغيير الوضع الأمني في لبنان، ويعيده فقط الى ما كان عليه".

وفي وقت لاحق، اشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الى اننا نذكر رئيس فرنسا أن قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس دولة إسرائيل.

وكان ماكرون قال ردا على مهاجمة نتانياهو للأمم المتحدة، "على نتانياهو أن يتذكر أن بلده نشأ بناء على قرار أممي".