فرع جامعة الملك خالد بالمجاردة يوقع مذكرة تفاهم لبناء برامج تدريبية في مجال الزراعة 

وقّعت جامعة الملك خالد‬⁩ ممثلة في الكلية التطبيقية بالمجاردة يمثلها الدكتورة مها الشهري الرئيس التنفيذي للكلية التطبيقية بالمجاردة مذكرة تفاهم مع مزرعة غصن الريفية بالمحافظة يمثلها عمر محمد الشهري مالك مزرعة غصن.

يأتي ذلك ضمن جهود الكلية لبناء برامج تعليمية وتدريبية في مجال الزراعة بما يحقق استراتيجية الجامعة . وإيمانا بالدور الرائد للكلية التطبيقية بمحافظة المجاردة باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم والتدريب التطبيقي وحرصا منها على تعزيز الشركات مع القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الزراعة الذكية والزراعة المستدامة وما تتمتع به الكلية من برامج دراسية متخصصة في مجال الزراعة الذكية على مستوى الدبلوم والبكالوريوس ، ونظرا لما تتميز به مزرعة غصن الريفية من خبرة عملية في زراعة الأشجار الإستوائية والمحاصيل الزراعية الموسمية وتطبيق أحدث التقنيات في الزراعة .

ويأتي هذا الاتفاق لتعزيز التعاون بينهما لتحقيق الصالح العام من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير القدرات البشرية وتفعيل دور البحث العلمي والتطبيقات العملية في مجالات الزراعة الذكية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة ويعزز من مكان الطرفين في هذا المجال الحيوي، وتعزيز التعاون في المجال الأكاديمي والمجالات البحثية والمجالات التدريبية والمجالات التطبيقية والمجالات التطويرية.

ويشمل نطاق التعاون بين الطرفين تطوير المناهج الدراسية والبحث والتطوير والتدريب الميداني ، الورش والندوات، والمبادرات المجتمعية.