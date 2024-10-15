القناة 12 عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: لا يوجد نقص في صواريخ الدفاعات الجوية

اشارت القناة 12 الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الى انه لا يوجد نقص في صواريخ الدفاعات الجوية لدى الجيش الاسرائيلي.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصًا في الصواريخ الاعتراضية، واوضحت "إن الولايات المتحدة تسارع إلى سد الثغرات في درع الحماية الإسرائيلي، حيث أعلنت نشر بطارية "ثاد" المضادة للصواريخ، وذلك قبيل رد إسرائيلي متوقع على إيران قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.