اشارت القناة 12 الاسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، الى انه لا يوجد نقص في صواريخ الدفاعات الجوية لدى الجيش الاسرائيلي.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصًا في الصواريخ الاعتراضية، واوضحت "إن الولايات المتحدة تسارع إلى سد الثغرات في درع الحماية الإسرائيلي، حيث أعلنت نشر بطارية "ثاد" المضادة للصواريخ، وذلك قبيل رد إسرائيلي متوقع على إيران قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: لا يوجد نقص في صواريخ الدفاعات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.