شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. حملة" أملِك وردي" توصي النساء بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

برامج توعوية

الدمام - شريف احمد - وسط حضور متميز وتفاعل كبير من نساء المجتمع، نفذت جمعية العلاج الآمن بجدة وبدعم من صندوق الوقف الصحي وبمشاركة تجمع جدة الصحي الثاني الخميس الماضي العاشر من أكتوبر 2024، فعاليات حملة التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ، تحت شعار "أملِك وردي" في الصيرفي مول بجدة.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العلاج الآمن بجدة طلال محمد الناشري، أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيرًا وحضورًا متميزاً من سيدات المجتمع.وتركزت الفعاليات على عدة محاضرات توعوية عن مرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر وفحص الماموجرام وعوامل الخطورة والفئات المستهدفة والفحص الذاتي وبمشاركة طبيبات استشاريات ومتخصصات.بجانب ذلك تم سرد قصص واقعية وتجارب لمحاربات سرطان الثدي، بالإضافة إلى تسجيل الراغبات في إجراء فحص الماموجرام إذ ستتولى الجمعية مهمة ترتيب ذلك مع المستشفيات الخاصة والعامة مجاناً .وأكد الناشري، أن جمعية العلاج الآمن بجدة تحرص على تنفيذ البرامج التوعوية من منطلق رسالتها ومسؤوليتها المجتمعية بجانب مهامها الرئيسية في خدمة الحالات غير المقتدرة وأصحاب الظروف الصعبة من المرضى في تمكنهم من العلاج عن طريق الجمعية والشركاء المتعاونين .وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية منى بنقش، أن الحملة شهدت تفاعلاً وتجاوبًا كبيرًا من نساء المجتمع، وتم التعريف بمرض سرطان الثدي ومسبباته وطرق الفحوصات وأهمية فحص أشعة الماموجرام لرصد وجود أي متغيرات "لا سمح الله" ، إذ إن أهمية هذا الفحص تكمن في الاكتشاف المبكر ، فكلما كان التدخل سريعًا تعززت مراحل العلاج وارتفعت نسبة الشفاء بإذن الله.ونوهت بنقش، بأن الحملة ستشهد فعاليات أخرى طول شهر أكتوبر الجاري، وبالتالي فإن شهر أكتوبر الوردي يمثل فرصة لجميع النساء للاطمئنان على صحتهن من سرطان الثدي.