25 دراسة للحماية من الإشعاع في الأجهزة الطبية

تمكنت هيئة الغذاء والدواء من إجراء 25 دراسة في مجال الحماية من الإشعاع، وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي المختلفة، وكذلك عن أهمية اختبارات توكيد الجودة والنوعية للأجهزة الطبية في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي، ووسائل الحماية من الإشعاع في تلك الأقسام كالستر الواقية، وأيضا أجهزة الليزر بمختلف أنواعها.

نتائج الدراسات

ونتج عن الدراسات عدد من التوصيات في مجال رقابة متطلبات الحماية من الإشعاع وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي، والعمل على تحديث الإجراءات والمتطلبات والأدلة والاشتراطات الصادرة من الهيئة، بناء على نتائج تلك الدراسات، وفقا لما جاء في تقرير هيئة الغذاء والدواء لعام 2023م.

46 دراسة تقييم سريري

وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء 46 دراسة تقييم سريري وتقارير تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للأجهزة والمستلزمات الطبية كصمامات القلب، وأجهزة المضخات الوريدية وأنسجة الثدي المزروعة وأجهزة الغسيل الكلوي والقوقعة المزروعة والأنسجة الصناعية التي تستخدم في علاج حالات هبوط أعضاء الحوض لدى النساء والمناظير وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى.

وتمت دراسة المخاطر في هذه الأجهزة ومراجعة الدراسات العلمية السابقة التي تحدثت عن تلك المخاطر والتواصل مع الممارسين الصحيين والأطباء ذوي العلاقة ودراسة آراء الجمعيات العلمية المحلية والدولية ليتم إعداد التوصيات التي تعالج تلك المخاطر والعمل على تنفيذها.

أبرز الإحصائيات

32 المشاريع البحثية

95 طلبا من خلال لجنة الأبحاث 2023

82 طلبات النشر العلمي

8 طلبات للشراكات البحثية

5 طلبات بحثية خارجية

7 تقارير دورية للالتزام البحثي بسياسة وإجراء النشر العلمي

283 بحثا منشورا عدد الأبحاث لمنتسبي الهيئة

493 طلبا لصيانة ومعايرة أجهزة الهيئة التحليلية

984 عينة للعزلات البكتيرية التي تم استخلاص DNA منها

13 برنامجا تدريبيا عبر 10 مدربين

90 طلبات النشر لقطاعات الهيئة المختلفة

14 عدد المختبرات المعينة

21884 العينات المعينة.