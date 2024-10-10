نتائج الدراسات
ونتج عن الدراسات عدد من التوصيات في مجال رقابة متطلبات الحماية من الإشعاع وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي، والعمل على تحديث الإجراءات والمتطلبات والأدلة والاشتراطات الصادرة من الهيئة، بناء على نتائج تلك الدراسات، وفقا لما جاء في تقرير هيئة الغذاء والدواء لعام 2023م.
46 دراسة تقييم سريري
وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء 46 دراسة تقييم سريري وتقارير تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للأجهزة والمستلزمات الطبية كصمامات القلب، وأجهزة المضخات الوريدية وأنسجة الثدي المزروعة وأجهزة الغسيل الكلوي والقوقعة المزروعة والأنسجة الصناعية التي تستخدم في علاج حالات هبوط أعضاء الحوض لدى النساء والمناظير وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى.
وتمت دراسة المخاطر في هذه الأجهزة ومراجعة الدراسات العلمية السابقة التي تحدثت عن تلك المخاطر والتواصل مع الممارسين الصحيين والأطباء ذوي العلاقة ودراسة آراء الجمعيات العلمية المحلية والدولية ليتم إعداد التوصيات التي تعالج تلك المخاطر والعمل على تنفيذها.
أبرز الإحصائيات
32 المشاريع البحثية
95 طلبا من خلال لجنة الأبحاث 2023
82 طلبات النشر العلمي
8 طلبات للشراكات البحثية
5 طلبات بحثية خارجية
7 تقارير دورية للالتزام البحثي بسياسة وإجراء النشر العلمي
283 بحثا منشورا عدد الأبحاث لمنتسبي الهيئة
493 طلبا لصيانة ومعايرة أجهزة الهيئة التحليلية
984 عينة للعزلات البكتيرية التي تم استخلاص DNA منها
13 برنامجا تدريبيا عبر 10 مدربين
90 طلبات النشر لقطاعات الهيئة المختلفة
14 عدد المختبرات المعينة
21884 العينات المعينة.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 دراسة للحماية من الإشعاع في الأجهزة الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.