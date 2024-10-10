4 اشتراطات للحصول على تراخيص اللوحات الدعائية والإعلانية

تعتزم وزارة البلديات والإسكان إصدار تراخيص خاصة باللوحات الدعائية والإعلانية، وذلك وفق شروط معينة تتضمن إجراءات يقوم بها المستفيد من الترخيص.

ويعنى التنظيم الجديد بإعطاء تراخيص لعدد من الأنشطة الخاصة بالدعاية والإعلان تتضمن: اللوحات الدعائية، واللوحات الإعلانية، واللوحات الإعلانية المؤقتة، والتصريح الإعلاني المؤقت، واللوحات الطويلة للطرق السريعة، واللوحات الدعائية على الأعمدة الأحادية، واللوحات الصغيرة على الأرصفة، واللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي، واللوحات الإلكترونية والشاشات.

اشتراطات اللوحات

وضعت الوزارة عددا من الشروط اللازم تحقيقها لإعطاء التراخيص من أبرزها، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، كما يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور في حال كان الترخيص للمركبات أو الشاحنات.

وكذلك يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات، كما يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة. آلية المراقبة وحددت اللائحة التي نشرتها منصة «استطلاع» عددا من الأحكام العامة تشير إلى أن الأمانات والبلديات تختص بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، كما أن بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويجب أن يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.

متطلبات السلامة والتشغيل

وحددت اللائحة عددا من متطلبات السلامة من أبرزها أن تكون اللوحات الدعائية وجميع المواد الداخلة في تصنيعها مقاومة للحريق، حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق. كما يجب أن تكون جميع اللوحات في المناطق الصناعية والتجارية وداخل محطات الوقود من مواد غير قابلة للاشتعال، ويجب أيضا استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة أشعة الشمس المباشرة.

وأخيرا تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.

ووضعت اللائحة عددا من الشروط الخاصة بالتشغيل، إذ يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، كما يجب إزالة اللوحة الدعائية والإعلانية بعد انتهاء الرخصة.

وفي حال تعذر توصيل الخدمة الكهربائية من قبل مقدم الخدمة المرخص له، فيسمح باستخدام مولدات الطاقة المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.

ويجب ضمان عدم إصدار المولدات الكهربائية (إن وجدت) أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان والمشاة ومرتادي الطريق، وأن تكون من النوع الصامت ومحمية من سالكي الطريق. التظلم والمخالفات ويمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الاشتراط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقًا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.

شروط الحصول على الترخيص

- تكون الإجراءات وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية

- موافقة المرور (ترخيص للمركبات أو الشاحنات)

- موافقة التجارة (اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات)

- موافقة هيئة العقار (اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة)