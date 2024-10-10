تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - ​​يستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، مباراة منتخب السعودية مع اليابان في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

مواجهة قوية يدخلها منتخب السعودية على أمل الانتصار، واستغلال عامل الأرض والجمهور، لتقوية مكانته في المجموعة.

ويستهدف المنتخب السعودي تحقيق الفوز، وخطف الصدارة من اليابان، خاصة بعدما استهل الأخضر مباريات الدور الأول بتعادل أمام إندونيسيا (1-1)، ثم فوز على الصين (2-1).

ويتصدر المنتخب الياباني جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن وصافة المنتخب السعودي.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تذاع مباراة السعودية ضد اليابان عبر قنوات bein sports 3 والكأس 5.

تشكيل السعودية المتوقع ضد اليابان

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي روبرت مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي لاجامي - حسان تمبكتي - حسن كادش.

خط الوسط: مصعب الجوير - أحمد الغامدي - عبدالإله المالكي - أيمن يحيى.

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري.