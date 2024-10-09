شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة: 20 ألف مستفيد من الدورات التدريبية خلال الربع الثالث من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

محاضرات توعوية للجهات المختلفة

تصحيح المفاهيم الخاطئة بمجال الإسعافات

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائيات الربع الثالث لعام 2024م المتعلقة بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي، حيث تم تنفيذ (359) دورة تدريبية لبرنامج “سفير الحياة” وبرنامج البروتوكولات العلاجية للمختصين في المجال الصحي.وأوضحت الهيئة أنها أقامت (280) دورة ضمن برنامج “سفير الحياة”، الذي يتضمن جانبين: جانب نظري يشمل المعلومات الأساسية للإسعافات الأولية، وجانب عملي يُعنى بتطبيق المهارات الإسعافية. وقد التحق بهذه الدورات 3184 متدربًا ومتدربة. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 79 دورة تخصصية للكادر الصحي، استفاد منها 635 مسعفًا، وذلك تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين في الهيئة.كما نظمت الهيئة 74 محاضرة توعوية، استفاد منها (16,935) شخصًا من الجنسين في مختلف الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص والمدارس. وتضمنت هذه المحاضرات التعريف بالخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عبر الرقم الإسعافي 997، سواء لطلب سيارة إسعاف أو للحصول على الإرشادات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى كيفية استخدام تطبيق “أسعفني”.وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على حرصها الدائم على تدريب أفراد المجتمع من خلال برنامج “سفير الحياة” للإسعافات الأولية، لمساعدتهم في التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، أو من خلال المحاضرات التوعوية التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة في مجال الإسعافات الأولية. كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية والمواطنين والمقيمين، ليكونوا قادرين على تقديم المساعدة في اللحظات الأولى من وقوع الحالات الطارئة، لتجنب حدوث مضاعفات أو وفيات نتيجة عدم تقديم الإسعافات الأولية في الوقت المناسب.ودعت الهيئة الجميع إلى التسجيل في الدورات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية عبر منصة “متأهب”، للمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي والمشاركة في إنقاذ الأرواح عند وقوع الحالات الطارئة. يتم تقديم هذه الدورات في مقرات التدريب الموجودة في مدن (جدة - الطائف - مكة)، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة وبطاقة مسعف أولي صادرة عن هيئة الهلال الأحمر السعودي.