ولي العهد يُطمْئِن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

لدى ترؤسه جلسة #مجلس_الوزراء ..

سمو #ولي_العهد يُطمْئِنُ الجميع على صحة #خادم_الحرمين_الشريفين، ويعرب عن تقديره لكل من سأل عن صحته - رعاه الله -، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.#واس pic.twitter.com/8SKfzG8ktL