شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة".. اختيار مواقع مناسبة لتربية النحل يضمن زيادة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال الإرشاد الزراعي، النحالين إلى الالتزام بممارسات سليمة عند اختيار مواقع المناحل لضمان سلامة النحل وزيادة الإنتاجية. وأكدت الوزارة على أهمية الابتعاد عن المناحل الأخرى بمسافة تتراوح بين 1 إلى 2 كيلومتر، وذلك بهدف تقليل التنافس على المراعي النحلية وتقليل فرص انتشار الأمراض بين خلايا النحل.

تعزيز إنتاج النحل

وأوضح الإرشاد الزراعي أن اتباع هذه التعليمات يسهم في تعزيز صحة النحل والمحافظة على الإنتاج المستدام للعسل، مشيرًا إلى أن تقارب المناحل قد يؤدي إلى استنزاف المراعي النحلية وتفاقم مشكلة الأمراض التي تهدد خلايا النحل، مما يؤثر على استمرارية هذا القطاع الحيوي.



وتحرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم النصح والتوجيه للنحالين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الزراعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الإنتاج. وتؤكد الوزارة على ضرورة اتباع الإرشادات الزراعية والالتزام بالتعليمات الصحية لضمان بيئة مثالية لتربية النحل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الزراعي ودعم الأمن الغذائي في المملكة.