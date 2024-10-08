الاقتصاد

إجراء عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للبتروكيماويات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للبتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت شركة يقين كابيتال، اليوم، عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للبتروكيماويات.
وكانت السوق المالية "تداول" قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي، تحديث الأسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات المؤشر لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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