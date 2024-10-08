شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للبتروكيماويات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرت شركة يقين كابيتال، اليوم، عملية إعادة توازن لمحتويات سلة صندوق يقين المتداول للبتروكيماويات.
وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي، تحديث الأسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات المؤشر لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.
وكانت السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في 22 سبتمبر الماضي، تحديث الأسهم الحرة للشركات المدرجة وتعديل محتويات المؤشر لتعكس التغير الذي طرأ في القيمة السوقية للشركات المدرجة.