الرئيس الفنزويلي اكد ضرورة تحرير فلسطين: سنقف دائما مع قضيتها العادلة

اكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن تتركها وحيدة في قضيتها العادلة.

وأشار مادورو في لقاء على محطة إذاعية فنزويلية، إلى تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة “تحرير فلسطين”. ولفت إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكثر من عام. وأضاف: “الدفاع عن حق فلسطين في الحياة والاستقلال والوجود هو الدفاع نفسه عن حق فنزويلا وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في الوجود”. محملا الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تصاعد العنف في الشرق الأوسط".

وأردف مادورو: “ثمة حرب إبادة تشن على الشعب الفلسطيني، والآن تشن الهجمات الصهيونية على لبنان”. وتابع “فلسطين وطن الإنسانية. كانت فلسطين في صميم الوحدة الدينية والثقافية، حتى جعلت الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا مشاريعها الاستعمارية هي المهيمنة في المنطقة”.

وأكد أن الشعب الفنزويلي سيقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن يتركه وحيدا في قضيته العادلة.